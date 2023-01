Paulo Alves: «Não queria dizer que cada jogo é uma final... mas perto disso»

O treinador do Moreirense, Paulo Alves, esteve na sala de imprensa do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, no final da manhã desta quinta-feira, para promover a antevisão da partida com o Mafra, da 16.ª jornada da Liga Portugal 2, que se realiza esta sexta-feira, às 18 horas, em Moreira de Cónegos."Temos de encarar o jogo com muitas cautelas, sobretudo muita concentração e muita atitude para jogar contra uma equipa que tem bons jogadores, que ainda recentemente se equivaleu a equipas da Liga na Allianz Cup. Temos de ter muita atenção e concentração para não sermos minimamente surpreendidos por este adversário""O Mafra tem qualidade técnica, joga bem. Temos de ter capacidade de contrariar os melhores factores do adversário e impormos o nosso jogo. Jogamos em casa, com o apoio dos nossos adeptos,e não os queremos defraudar. Queremos fazer um jogo seguro, para ganhar, temos de jogar de forma compacta e muito sólida"."O campeonato vai avançando e a premência de pontos é cada vez maior, numa circunstância ou outra. Cada vez vai ser mais difícil, mais competitivo, temos de estar preparados para isso. Cada jogo é sempre importante, não queria dizer uma final, mas perto disso. Vamos continuar como líderes, por isso todas as equipas vão ter mais cuidados, vão estar mais atentas e vão fazer tudo para nos tirar pontos. As dificuldades vão ser sempre muitas e aumentando"."Temos jogado a horas pouco comuns nas últimas jornadas, como foi em Matosinhos e agora neste jogo contamos com um apoio significativo e incondicional, não queremos defraudar as expectativas dos nossas adeptos, atuando sempre de forma objetiva na procura da vitória. Vai estar sempre aqui uma equipa à procura de vitórias"."Tem de estar. Não podemos pensar de outra forma. Quem está cá tem de estar concentrado e com a força máxima na conquista dos objetivos. Sabemos que o mercado está aberto e que há sempre gente com expectativas, situações que podem acontecer, mas não podemos deixar que isso afete o estado emocional dos jogadores. A mensagem tem sido passada e temos recebido boas respostas".