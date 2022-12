Paulo Alves: «Não temos desculpa para que as coisas não corram bem»

O treinador do Moreirense, Paulo Alves, esteve na sala de imprensa do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas para promover a antevisão da partida com o Arouca, dos quartos-de-final da Allianz Cup, que se realiza esta quinta-feira, pelas 20h15, em Moreira de Cónegos. A equipa joga o acesso à Final Four, onde já têm presença assegurado o Ac. Viseu e o Sporting."O Moreirense chegou a esta fase com mérito, os jogadores têm demonstrado uma capacidade de adaptação às provas que disputamos de uma forma excelente. Queremos dar seguimento a isso, manter a equipa concentrada e focada no essencial. Normalmente, não mudamos a nossa forma de jogar em função dos adversários, mas, com certeza temos de fazer os ajustes em função dos pontos mais fortes do Arouca. Vamos entrar em campo com a vontade de continuar esta história bonita"."Não tivemos muito tempo, mas já estava previsto. Antes dessa preparação já temos a equipa relativamente apta para os conteúdos táticos que tem de reflectir em campo. Preparamos e ajustamos em função do estudo o adversário, mas sem abdicar dos nossos princípios fundamentais. Jogamos em casa, diante do nosso público, vamos procurar um jogo que nos leve à vitória. Queremos assumir o jogo, ter qualidade nos nossos processo para atingir o objetivo que todos gostaríamos, a Final Four"."O Arouca é uma excelente equipa, que está super tranquila na sua Liga, na primeira metade da tabela classificativa, sem problemas pontuais, o que dá tranquilidade à equipa. É um adversário bem organizado. Com Sp. Braga e Benfica não tivemos tanta bola, este jogo ditará as suas leis. Temos de nos focar em nós, porque temos essa capacidade de adaptação. Com bola e sem bola a equipa sabe o que fazer. Cada jogo tem as suas dificuldades, compete-nos adaptar-nos e superá-las."É uma demonstração de qualidade, de equilíbrio. Quase todas as épocas, aquelas equipas que sobressaem na Liga 2 conseguem equilibrar-se com um bom número de equipas de Liga, este ano isso não é diferente. Há jogadores bons na Liga 2, trabalha-se cada vez mais e melhor, os clubes vão-se apetrechando cada vez mais para uma competição profissional. No Moreirense não falta nada, não temos desculpa nenhuma para que as coisas não corram bem, porque não falta nada. Isso torna as equipas competitivas e com capacidade para se baterem com qualquer adversário. Já demonstramos que não temos temor algum, mas sim respeito"."Todos podem fazer falta. A questão dos jovens é importante, apesar da hora do jogo esperamos ter uma boa casa. Temos vontade de ganhar, queremos ser os primeiros a dar esse input aos adeptos. Que todos em conjunto possamos festejar essa passagem, não vai ser fácil".