Paulo Alves: «Não vim para aqui atrás de recordes»

O treinador do Moreirense, Paulo Alves, esteve este sábado na sala de imprensa do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freiras para promover a antevisão da partida com o Leixões, da 32.ª jornada da 2.ª Liga (amanhã, 15h30) e falou sobre o seu futuro, que não passa pelo Moreirense, depois de ter garantido o título de campeão e a subida à Liga na última jornada."Temos três jogos para fazer e temos de os fazer com o máximo de profissionalismo e seriedade. Foi uma semana de alguma descompressão em função da ansiedade que existia. De qualquer forma, alertámos os jogadores a semana toda para estarmos focados nas tarefas a cumprir. A equipa vai manter o seu padrão porque queremos oferecer uma vitória aos adeptos, num ambiente de festa. Os adeptos foram muito importantes para nós, a mola real para isto tudo. Merecem que num dia de festivo possamos conquistar a vitória"."O adversário não está ainda totalmente livre de problemas, embora tenha alguma margem, isso faz sempre com que a tensão e atenção se redobre e faça tudo para conquistar pontos. Temos essa noção"."Foi o caminho do rigor e seriedade que a equipa demonstrou sempre, da ambição de querer conquistar o título e a subida. A equipa teve o mérito de não se desviar nunca deste caminho, trabalhou sempre de forma séria e disciplinada, isso é sempre a base do sucesso. Sinto-me orgulhoso de ter sido o líder deles, de ter conseguido passar a mensagem. Além da subida, que era o principal objetivo do clube, que tem estado na Liga nos últimos anos, e merece estar na Liga, juntamos o título de campeão, o que é sempre histórico. Temos também uma série de jogadores que estão valorizados, como o Alan, o Kodisang, o Franco, jogadores jovens, com potencial, que podem ser importantes no futuro do clube. O balanço não podia ser mais positivo, por isso estou extremamente orgulhoso por ter sido o treinador do Moreirense, a quem agradeço a oportunidade"."Faltam três jogos, temos espaço de manobra para fazer com que todos sejam campeões. O lamento que tenho é o de não ter podido dar mais minutos a alguns jogadores, que também se empenharam muito. Todos contribuíram muito para o sucesso da equipa"."Não vim para aqui atrás de recordes, mas de um objetivo, que alcançamos. Os números refletem a qualidade da equipa e o trabalho de um grupo. A principal base de tudo isto foi o trabalho sério e competente de todos. Os jogadores perceberam que só atingiríamos o objetivo com este trabalho"."Não sei. O futuro é o futuro, as coisas acontecem muito rápido, não estou preocupado. Quero terminar bem a época. Seria extremamente importante terminar bem. Nunca perdemos em casa nesta Liga e queremos manter esse registo, já disse aos jogadores. O futuro estará aí à espera, com calma, sem stress, porque há mais três jogos pela frente".