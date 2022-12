Paulo Alves: «Objetivo é fechar o ano em beleza»

O treinador do Moreirense, Paulo Alves, esteve na sala de imprensa do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas para promover a antevisão da partida com o Estrela da Amadora, da 14.ª jornada da Liga, que se realiza este sábado, dia 31, pelas 14 horas, em Moreira de Cónegos."Claro que foi um hiato grande na nossa Liga e o nosso objetivo passa por voltar às vitórias no campeonato, ter uma palavra importante nessa meta. Queremos ter um Moreirense sério e responsável no jogo, a mostrar qualidade e vontade de ganhar. É isso que os nossos adeptos esperam de nós. Temos de respeitar e perceber do outro lado está uma equipa competente, com bons jogadores, um treinador com experiência nesta Liga. Já os defrontamos, vencemos esse jogo, mas isso não significa nada ou que o jogo esteja ganho de antemão. Temos de continuar a manter a mesma atitude e entrega.""É uma equipa extremamente competente, que tem ambições e aspirações. É uma equipa com jogadores bastante experientes nesta Liga. Teremos de ter cautelas porque o adversário tem argumentos muito fortes. Percebemos isso, podemos anular ou minimizar os momentos fortes do adversário e procurar explorar alguns que não sejam tão fortes. Isso é sempre muito relativo, mas depende sempre da nossa abordagem ao jogo, que deve ser sem limites.""Faz parte das nossas preocupações. Nunca abdicamos dos nossos princípios, mas por vezes esses princípios não são possíveis de colocar em campo. Já tivemos a prova disso. Não sendo possível, temos de ter o outro lado, o lado da entrega e atitude, do jogo mais do ponto de vista físico e intensidade do que nos recortes técnicos que podem ser condicionados pelo tempo e pelo relvado. É muito bonito jogar a bola no chão, ter qualidade técnica, mas às vezes não é possível e quando isso acontece temos de trabalhar de outra forma. Já tivemos essa experiência este ano, na Feira e no jogo com o Farense, não podemos virar a cara à luta e trabalhar de outra forma.""O triunfo é o nosso principal objetivo para fechar o ano em beleza. Mas, só com muito trabalho e atitude, que a equipa vai ter, podemos conseguir isso. Os sócios têm-nos ajudado muito e merecem tudo o que possamos fazer para ganhar este jogo. Quereremos vencer para que toda a gente possa ter uma boa passagem de ano. Queremos desejar um bom ano a todos e que todos nós, família Moreirense, possamos festejar mais à frente.""A nossa postura não tem sido a de olhar diretamente para os adversários ou para a tabela e jogar com isso. Obviamente que temos de analisar os adversários, mas não tem sido por aí que temos conduzido a nossa campanha. Todos os jogos são difíceis, será mais um. Claro que é um adversário que tem aspirações, mas já demonstramos que temos capacidade para ombrear seja contra quem for. Para já, não fazemos muitas contas, se temos vantagens. Temos de pensar em nós, que se mantivermos este caminho estamos bem e seguros. Mais à frente, quando as decisões começarem a surgir, podemos olhar mais especificamente para isso.""Não. Queremos conquistar o máximo de pontos possíveis, mas não fiz essas contas. Não vamos mudar a nossa postura ou estar agora a fazer contas."