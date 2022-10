Paulo Alves: «Orgulho muito grande ser premiado duas vezes consecutivas como treinador do mês»

Paulo Alves recebeu, esta sexta-feira, o Prémio Vítor Oliveira – Treinador do Mês da Liga Sabseg do mês de setembro. Distinção que já havia conquistado em agosto e que repetiu com 27,41% dos votos, num mês em que o Moreirense somou duas vitórias e um empate.Para o treinador, que partilhou o prémio com a equipa técnica, a distinção "é um sinal de que o trabalho e o rigor estão a dar frutos. Tenho um apoio muito grande da minha equipa técnica e este prémio é, obviamente, partilhado com eles. Mas, sobretudo, com os jogadores. A mensagem está a ser recebida e transportada para dentro do campo. É um orgulho muito grande ser premiado duas vezes consecutivas", disse Paulo Alves.Para o treinador do Moreirense, o início de época do clube, marcado por apenas um empate num ciclo recheado de vitórias, deve-se ao "compromisso coletivo excecional e a enorme qualidade dos jogadores". Por isso, acrescentou, o "caminho está aí e não é fruto do acaso. Mas não podemos baixar os braços e temos de continuar sempre neste registo".