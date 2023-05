Paulo Alves pede "responsabilidade de campeão" em Mafra: «Espero equipa a pensar na vitória»

O treinador do Moreirense, Paulo Alves, realizou na final da manhã deste sábado para promover a antevisão do jogo com o Mafra, da 33.ª jornada da Liga Sabseg, que se disputa este domingo, pelas 14 horas."É verdade que a situação do Moreirense está resolvida, somos campeões por mérito próprio. Fomos a equipa com melhor qualidade futebolística. Mas, há algo que temos de ter sempre em mente, temos de ter uma responsabilidade de campeão e isso obriga-nos a manter a ambição e o foco de ganhar. Espero, por isso, uma equipa concentrada e os jogadores a pensar na vitória. Foi o que não aconteceu na primeira parte do jogo com o Leixões, em que acabamos por dar uma resposta de campeão na segunda parte.""Vamos tentar ajustar uma questão ou outra. Um dos grandes trunfos foi o equilíbrio e a homogeneidade do grupo. Como já disse, o lamento que tenho foi não ter dado os mesmos minutos a todos porque todos trabalharam da mesma forma. As opções têm de se fazer, embora às vezes pareçam injustas. O importante é que quem jogue tenha um comportamento assertivo.""Foi novamente um campeonato extremamente competitivo, extremamente difícil, em que muitos jogos são ganhos na intensidade, nos duelos, no jogo mais directo. Um dos nossos segredos foi ter essa adaptabilidade. Na esmagadora maioria das vezes correspondeu às nossas expectativas. Podemos ter o recorde do ataque mais produtivo, isso significa trabalho, ideias, uma equipa que percebeu a mensagem. A Liga foi competitiva, como sempre, com as equipas mais fortes a aparecerem no topo. O Farense e o Estrela se calhar estavam mais adaptados ao que é a Liga Sabseg, com plantéis mais físicos. Ganhamos a Liga de uma forma atípica para o que tem sido habitual, mas esta é a minha imagem. Há uma ou outra deceção em relação a alguns clubes, mas isso é sempre assim. Ter a melhor equipa, os maiores orçamentos, não significa sempre ter sucesso nesta Liga. Foi um campeonato muito competitivo, acho que se vai fazer justiça, já se fez connosco.""Já tenho alguma experiência de grupos. Não vou esquecer estes jogadores porque é, de facto, um grupo excelente. É um grupo que foi construído um pouco em cima do joelho. Não é a primeira vez, felizmente, que sou campeão e nessa altura já tínhamos um grande grupo. Se não tivermos um grupo solidário, que se compromete com as tarefas, é muito difícil ganhar esta Liga. Jamais esquecerei estes jogadores porque criamos aqui um espírito extraordinário ao focar-nos no essencial", terminou.