Paulo Alves: «Pensar que está tudo definido pelos prémios e vitórias é um engano»

O treinador do Moreirense, Paulo Alves, esteve este sábado na sala de imprensa do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas para promover a antevisão do encontro com o Trofense, da 6.ª jornada da Liga 2, que se realiza este domingo, pelas 18 horas."Só vamos conseguir continuar a somar pontos e a ter vitórias se formos a nossa melhor versão. Chegámos aqui através de um compromisso coletivo muito forte, uma ambição sem limites, tudo o que seja desviar-nos do nosso comportamento será mau. Respeitamos todos os adversários, o jogo vai trazer dificuldades, mas vamos lutar pelos três pontos"."É sobretudo um prémio da equipa. A minha forma de estar tem sido com o comprometimento de todo. Os prémios dos jogadores e treinador são importantes, é um sinal de que as coisas estão a resultar. De facto, é sinal de que as coisas estão bem. Mas, pensar que pelos prémios e vitórias está tudo definido, isso é um engano"."Este é um grupo forte. Traçamos coordenadas, que têm de ser seguidas. São apenas coordenadas em termos de exigência e compromisso. Cada um de nós tem de encontrar o melhor de si próprio para estar preparado para as dificuldades"."Isso acontece de forma natural, logo porque o clube em um passado recente riquíssimo na Liga. É um clube com raízes muito fortes na Liga, vai ser sempre olhado como um clube importante, tendo sucesso mais apetecível é para os adversários nos vencerem. Temos de conviver com isso de forma natural, sem qualquer complexo. O que vamos ter de fazer é encarar todos os jogos com a missão de ganhar, lutar por pontos. Queremos continuar a ter esta regularidade. A forma como somos olhados é natural em função do clube em que estamos"."Temos essa obrigação. Somos profissionais e cabe-nos ter uma equipa com compromisso de ganhar. Eles têm entendido isso. É extremamente importante a equipa sentir esse carinho. Isso, por si só não nos vai trazer vitórias, teremos de continuar a chamar as pessoas. Fico feliz por poder contar com esse apoio neste jogo, não os podemos dececionar".