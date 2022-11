Paulo Alves promete Moreirense na "sua melhor versão" frente ao Tondela

O treinador do Moreirense, Paulo Alves, esteve na sala de imprensa do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas este domingo para promover a antevisão da partida com o Tondela, da 13.ª jornada da Liga Portugal 2, que se realiza esta segunda-feira, pelas 18 horas.Podemos esperar um Moreirense dentro daquilo que tem sido a sua melhor versão. É isso que pretendemos para dar continuidade ao que temos feito no campeonato. Respeitamos o adversário, percebemos que do outro lado está uma equipa muito boa do ponto de vista técnico. Temos de ser muito fortes, muito compactos para poder ganhar.É natural que o ritmo em Braga tenha sido mais elevado, porque defrontamos um adversário habituado a outras competições. Mas, nós equivale-mo-nos, dividimos o jogo e não fomos inferiores. É um bom sinal, um sinal de que a equipa sabe adaptar-se às circunstâncias. Alguns dos jogadores que actuaram em Braga não têm o ritmo competitivo de outros, mas tivemos estes dias para recuperar e temos um grupo que dá opções e garantias. Vamos encontrar um onze extremamente forte e competitivo para podermos dar uma resposta boa.É uma equipa que vem da 1.ª Liga, como o Moreirense, com jogadores muito bons do ponto de vista individual. Temos de perceber isso, não vamos às escuras. Temos de continuar o nosso processo, apresentar a nossa melhor versão, tentar ser ainda melhores neste jogo. Há sempre espaço para crescer, ainda que seja um jogo diante de um adversário muito difícil, que joga na sua casa.A importância são os três pontos. Este ano há aqui novidades grandes na calendarização, algo que nunca antes tinha acontecido, porque temos o Mundial nesta altura. Há situações que não estávamos habituados e às quais nos vamos ajustar. Não atribuo uma importância ao jogo por aí além por parar a Liga, porque independentemente de tudo vamos continuar líderes. Para nos é sempre importante ganhar e conquistar pontos, temos sempre de mostrar essa filosofia.Seria o expectável, mas nós e o Tondela tivemos condicionantes com jogos durante a semana que passou. Isso foge ao controlo dos clubes, gostaríamos que fosse a outra hora, para podermos ter mais apoio dos nossos adeptos. Tudo faremos para dar mais uma alegria a todos os nossos adeptos, tudo faremos para que continuem orgulhosos do trajecto da equipa.