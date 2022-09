Paulo Alves: «Qualquer tipo de deslumbramento ou tirar os pés do chão pode ser mau»

O treinador do Moreirense, Paulo Alves, esteve esta sexta-feira na sala de imprensa do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas para promover a antevisão do encontro com o Penafiel, da 7.ª jornada da Liga 2, que se realiza este sábado, pelas 14 horas.Não temos de nos deslumbrar nem pensar que as coisas estão resolvidas, longe disso, porque quem conhece esta Liga sabe que há incerteza em todos os jogos. Qualquer tipo de deslumbramento ou tirar os pés do chão pode ser mau para nós. Queremos continuar com este entusiasmo, com esta ligação com os adeptos do Moreirense, que voltarão a estar em grande número. Queremos continuar a dar-lhes motivos para nos apoiar. Temos de ter seriedade, rigor e objetividade no que fazemos, só dessa maneira podemos ter sucesso.É uma equipa com jogadores de muito boa qualidade, experientes. Temos de manter o nosso caminho, o nosso rumo. Vamos ter dificuldades claras pela qualidade dos jogadores do nosso adversário, pela experiência dos mesmos, mas também por ser na casa de um clube com tradição nesta Liga.Temos de continuar a ser o que temos sido, muito rigorosos, muito compactos, percebendo as dificuldades do jogo. Temos de extrapolar a qualidade que temos e os nosso mecanismos. Se formos competentes em anular as qualidades do adversário, temos todas as condições para nos impomos no jogo. Temos de estar atentos ao adversário, ser sérios, mas sem abdicar dos nossos princípios.É uma opção para o jogo. Tem pouco tempo de entrosamento com os colegas, não há muitos milagres que se possam fazer. Só o tempo e a integração progressiva dotarão o Petkov dos pressupostos que necessitamos. Tem pouco tempo connosco, para estar no ponto certo demorará mais algum tempo, faremos isso com calma e segurança.Não costumo falar do adversário que vem mais à frente. O foco é no Penafiel. Queremos seguir em frente na competição, mas temos de ter respeito por todos os adversários, sejam de que escalão forem.Trabalhamos no sentido de ter capacidade para nos ajustarmos às circunstâncias. Esperamos um Penafiel que possa procurar ganhar o jogo. Estamos preparados para cenários diferentes.