Paulo Alves: «Queremos fechar com chave de ouro»

O treinador do Moreirense, Paulo Alves, esteve na sala de imprensa do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freiras no final da manhã desta quarta-feira para promover a antevisão do jogo com o Sp. Covilhã, da 34.ª e derradeira jornada da Liga Portugal 2, que se disputa esta quinta-feira, pelas 20h15."Claro que o jogo ser a uma quinta-feira altera sempre alguma coisa, mas longe de ser um problema porque a nossa questão está mais do que resolvida. Toda a gente esteve de acordo e aproveitamos para fechar já a época. Queremos fechar com chave de ouro. Os nossos adeptos merecem isso, que a equipa se empenhe para mais uma vitória, que seria a melhor maneira de encerrar uma época extraordinária"."Vai ser campeão, vai com certeza ser campeão amanhã"."O Sp. Covilhã também tem a sua vida resolvida, infelizmente para o clube as coisas não correram bem. Esperamos uma equipa que quer deixar uma boa imagem depois de tudo o que passou, nesta fase final estas equipas jogam sem pressão negativa. O Sp. Covilhã tem bons jogadores, experientes, mas queremos impor-nos no jogo"."Temos de apelar a esse sentido de responsabilidade. Tudo o que temos vivido nas últimas semanas é excelente do ponto de vista do reconhecimento de uma época extraordinária, mas é normal haver algum relaxe. O trabalho está feito, concluído, mas o que tenho vindo a apelar desde o jogo com o Estrela é à responsabilidade que os campeões têm de demonstrar sempre. Foi por demais evidente que a equipa percebeu essa mensagem pelo que fez no último jogo. Queremos despedir-nos do púbico que tanto nos ajudou com mais uma vitória".