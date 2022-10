Paulo Alves: «Respeitamos toda a gente, mas não tememos ninguém»

O treinador do Moreirense, Paulo Alves, projetou este sábado o encontro com o Farense, da 10.ª jornada da 2.ª Liga. O embate com os algarvios, que seguem no 2.º lugar, realiza-se este domingo, pelas 15h30, em Moreira de Cónegos.Vamos encontrar as dificuldades inerentes a uma equipa recheada de bons jogadores, que está motivada, que vem de resultados bons e tem apresentado bom futebol. O Farense tem aspirações porque é um clube histórico. Estamos preparados para isso, como temos estado sempre. Compete-nos fazer o que temos feito nos jogos em casa, no sentido de ganhar o jogo. Os nossos adeptos têm sido uma fonte de inspiração, pelo que vamos motivar-nos para procurar mais uma vitória.O meu discurso é linear em relação a todas as equipas porque esta Liga é mesmo assim, toda a gente pode criar dificuldades a toda a gente. Olhando para o plantel, há ali gente com um passado recente da Liga, com muita experiência, isso reflete uma equipa com ambição. Será um dos adversários mais difíceis, mas com todo o respeito pelo Farense temos de olhar para as equipas da mesma forma. É possível ganhar a qualquer equipa. Respeitamos toda a gente, mas não tememos ninguém.São as inerências da marcação dos jogos. O Farense tem mais uns dias de repouso, nós trabalhamos em função dos dias que tivemos. Procuramos ter toda a gente disponível e na sua máxima força. Não costumo queixar-me muito disso.E um jogo importante nesse sentido, mas não considero que à 10.ª jornada haja jogos decisivos ou que possam valer mais do que três pontos. São três pontos importantes como os dos outros jogos. É muito cedo para tirar essas conclusões. Toda a gente percebe o jogo que é, pela classificação, mas sem ir muito mais longe do que isso.O apoio tem sido extraordinário, isso é indiscutível. A interação tem sido muito boa. Compete-nos dar mais substância a isso. Cá estaremos para fazer a nossa parte, para demonstrar que estamos motivados para continuar a querer ganhar.