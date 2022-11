Paulo Alves. «Temos de estar preparados para as eventualidades e reagir»

O treinador do Moreirense, Paulo Alves, esteve na sala de imprensa do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas esta sexta-feira para promover a antevisão da partida com o FC Porto B, da 12.ª jornada da Liga Portugal 2, que se realiza este sábado, pelas 11 horas.Trabalhamos semana a semana em função do que é o adversário, procuramos as situações que possamos explorar para poder ultrapassar o adversário. Vamos fazer tudo para tentar levar o adversário de vencida. Estamos a falar de uma equipa com jogadores que têm muita qualidade, jogadores que estão sempre à porta da equipa A, têm essa motivação acrescida. Temos de estar preparados para isso, ser uma equipa séria e sólida de forma a ultrapassarmos este adversário.Como profissionais, temos de estar preparados para as eventualidades e reagir. O passado recente entusiasma toda a gente, mas como profissionais sabemos que as derrotas são ossos do ofício. Vamos fazer com que o que aconteceu na semana passada nos possa fazer crescer. Cada jogo em uma história, tem uma vida. Queremos reagir a um resultado menos bom, queremos continuar na senda do nosso caminho, com vitórias, com pontos. Temos de manter uma atitude inexcedível. O clube fez anos, está de parabéns, se pudermos dar essa alegria aos sócios com mais uma vitória, tanto melhor.O jogo não é a uma hora habitual, mas na Liga 2 há jogos a esta hora, o Moreirense pelo seu percurso na Liga não estava habituado. Dentro do que for possível, voltamos a pedir às pessoas que apareçam. Queremos mostrar que estamos cá para conquistar mais pontos.O foco é só no jogo com o FC Porto. Compreendo a questão, porque o jogo seguinte também será importante, mas até ao final do jogo não abordei nada sobre isso. Temos de nos concentrar no que é fundamental para a nossa época, que é o nosso percurso nesta Liga."É uma margem, mas temos de relativizar tudo. É evidente que há algum conforto, mas não podemos pensar muito nisso. Tenho tido sempre o discurso de jogo após jogo, é assim que tem de ser. Não estamos preocupados com a classificação. Será mais difícil manter esta posição do que foi chegar até aqui. Temos de manter a posição e consolidá-la. Queremos que a equipa continue em processo de crescimento. As dificuldades vão aumentando jogo após.