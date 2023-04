Paulo Alves: «Temos de ser muito sérios»

O treinador do Moreirense, Paulo Alves, esteve na sala de imprensa do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freiras na manhã desta quinta-feira para fazer a antevisão do jogo com o Farense, da 27.ª jornada da 2.ª Liga, que se disputa sexta-feira (14 horas) em Faro."Ainda não. Vamos dar a este jogo exatamente a mesma importância, além de ser nossa intenção meter no jogo a mesma exigência que metemos sempre. É um candidato, fortíssimo também, treinador por alguém muito experiente, com jogadores com muito valor, mas sabemos o que temos de fazer, conscientes de que se continuarmos a fazer o que temos feito vamos conseguir o nosso objetivo.""É muito relativo, só o jogo dirá o que pode acontecer. Já explicamos aos jogadores tudo aquilo que vale o Farense, tem muito valor. Mas, temos de pensar sobretudo em nós. Só poderemos aproveitar alguma coisa se estivermos no máximo dos nossos processos e rotinas. Não estamos a pensar que vamos ter mais ou menos facilidades em função do desempenho dos nossos adversários, nesta Liga isso é sempre secundário. Cada jogo tem uma história para contar, uma vida para se resolver em 90 minutos. Sabendo isso, temos de estar concentrados em nós, sermos muito sérios.""Estamos numa fase, infelizmente, com algumas lesões. O Petkov tem uma situação mais complicada, assim como o Lucas, no ombro. São lesões traumáticas, difíceis. Volta o Frimpong, na ausência do Madson, por castigo. Temos um grupo com consistência, que nos dá garantias para manter o mesmo desempenho.""É um bocadinho normal. Cada época é diferente. Os objetivos são vários na Liga, ainda há equipas com risco de descida, a situação de playoff abre outras expectativas e isso torna os pontos muito mais difíceis de conquistar. Tivemos essa experiência na semana passada, com uma equipa que se fechou muito. Temos de ter consciência desse realidade e tentar contorná-la. Tenho a certeza que mantendo este nível exibicional, esta capacidade de chegar ao último terço do adversário, seremos capazes de nos manter superiores e vencer os jogos que necessitamos de vencer."