Paulo Alves: «Temos de ter os pés no chão e lucidez para continuar a ter sucesso»

Com um registo imaculado na presente edição da Liga Sabseg, o Moreirense recebe, este sábado, a UD Oliveirense com o objetivo de continuar na senda das vitórias. Na antevisão da partida, o técnico Paulo Alves traçou os ingredientes necessárias para dar seguimento ao bom momento."As boas equipas normalmente têm os pés no chão e lucidez suficiente para abordar os problemas que vão surgindo. Só dessa forma poderemos continuar a ter sucesso", começou por dizer o treinador, antes de prosseguir: "Temos de continuar o nosso trabalho, continuar a crescer, ser humildes em relação ao trabalho e à seriedade que temos que impor no jogo, e amanhã é mais um jogo para entrarmos fortes, determinados e a respeitar o adversário e as suas qualidades".Importante para Paulo Alves é também evitar facilitismos. "Às vezes perde-se um pouco o norte da situação, seja por deslumbramento ou por sentirmos uma facilidade aparente, e temos de lutar contra isso e continuar a automatizar os processos que nos têm dado pontos", frisou.Já sobre o adversário de amanhã, o técnico espera uma UD Oliveirense "combativa e aguerrida". "É uma equipa que vem da Liga 3, que traz esse entusiasmo, com jogadores que se querem mostrar e se querem apresentar ao futebol porfissional", analisou, antes de continuar: "Vamos enfrentar uma equipa que vai trabalhar e lutar muito, uma equipa que não desiste, que acredita sempre, e se não estivermos preparados, e não os igualarmos nesses índices, podemos ter problemas. Temos de ser humildes, Não é por termos ganhado os jogos todos, ou por sermos o Moreirense, que podemos pensar que somos superiores seja a quem for, só com essa lucidez poderemos impor as nossas melhores caraterísticas e a nossa qualidade."O Moreirense recebe a UD Oliveirense este sábado, pelas 14 horas.