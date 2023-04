Paulo Alves: «Temos qualidade e competência para ultrapassar este momento»

Na sequência da derrota da última jornada, diante do Farense, o Moreirense procura reencontrar-se com os triunfo na receção ao Benfica B, deste domingo. Na antevisão, o técnico Paulo Alves sublinhou precisamente a vontade de retomar o caminho de resultados consistentes que tem caracterizado a temporada."Queremos voltar ao caminho que nos trouxe até aqui, que é o das vitórias e presentear o público por todo o apoio que nos tem dado, inclusivamente em Faro. Para isso temos de ser uma equipa muito séria nos nossos comportamentos, muito objetiva. Vimos de dois jogos em que, não jogando mal, fomos pouco eficazes e acabámos por ser penalizados por isso. Queremos regressar aos triunfos rapidamente para continuarmos de forma segura no nosso percurso. As equipa B, por norma, têm muita qualidade, irrevência, com jogadores rápidos e capazes de, de um momento para o outro, criar desequillíbrios. A nossa atitude vai ser fundamental para o desfecho.""Temos, felizmente, tido uma boa vantagem ao longo do campeonato, mas temos evitado ao máximo pensar na tabela, abordando todos os jogos com o máximo sentido de responsabilidade. Trabalhar o aspeto psicológico faz parte da nossa função, mas temos de perceber que cada jogo tens as suas dificuldades. Esta Liga é muito complicada em termos de competitividade e incerteza no resultado. Claro que temos de perceber o que fizemos de errado, mas esta é a realidade da Liga e não acontece só connosco, acontece com todos. Temos de ultrapassar este momento. Temos qualidade e competência para isso, porque temos uma base fantástica em termos de atitude e de compromisso coletivo.""As equipas B têm sempre jogadores de qualidade, à porta da equipa principal. Alguns dos que estarão aqui amanhã, estiveram no banco na Liga dos Campeões, a meio da semana, e isso diz muito sobre a sua qualidade. São jogadores jovens com um futuro brilhante à sua frente e essa qualidade vai-nos criar dificuldade e temos de estar vivos e atentos. Temos de desconfiar de tudo para não sermos surpreendido, percebendo que do outro lado há qualidade e que se não formos organizados e sérios podemos ter um dissabor que não queremos nesta altura. Queremos voltar às vitórias e à nossa regularidade, conquistando pontos.""Esta semana temos mais ausentes devido a castigos, mas não vou fugir do meu discurso. A equipa tem soluções e estão todos prontos para jogar. Temos obrigação de apresentar uma equipa compacta, independentemente de faltarem alguns titulares, e vamos procurar fazer tudo para não alterar o rendimento. Temos de encontrar a melhor forma de ultrapassar este adversário."O duelo entre Moreirense e Benfica está marcado para este domingo, pelas 11 horas.