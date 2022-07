Paulo Alves: «Vamos fazer tudo para termos um grupo muito forte»

Paulo Alves, treinador do Moreirense, abordou esta segunda-feira os objetivos do clube para a próxima época, depois de uma temporada em que a formação de Moreira de Cónegos desceu à 2.ª Divisão. O técnico falou também dos reforços e do que espera ainda neste mercado."É, de facto, um desafio muito estimulante. Este é um clube muito importante no panorama do futebol português, com um passado recente de alguns anos seguidos na 1.ª Liga. Mas, este ano é diferente. O Moreirense esta na 2.ª Liga e normalmente na 2.ª Liga é necessário ter muito carácter, muita atitude para se ter sucesso. Devo dizer que as pessoas não me pediram a subida de divisão, não meterem essa pressão adicional no grupo. É evidente que, e eu não viria para cá de outra forma, se não fosse para disputar e discutir cada jogo como se de uma final se tratasse. Pretendemos formar um grupo coeso, de muito carácter, gente que se possa unir em torno de um objetivo comum, que é o Moreirense ter sucesso. As contas fazem-se no final, mas só se fazem com o somatório de todos os jogos e nós não vamos abdicar de nenhum. Temos de formar um grupo, que não está obviamente fechado, falta aqui gente. Vamos fazer tudo para termos um grupo muito forte.""Acima de tudo são jogadores com conhecimento do que é a 2.ª Liga, porque isso vai ser extremamente importante. Não é melhor nem pior do que a 1.ª Liga. É, sobretudo, diferente, porque tem as suas características, sendo a competitividade a mais notória. É preciso gente que traga esse conhecimento para que o grupo se possa expressar em termos de qualidade.""Sim, sem dúvida. Penso que os reforços podem surgir a qualquer altura, depende sempre de pormenores. Espero que os jogadores possam chegar tão cedo quanto possível."Até dia 31 de agosto muita coisa pode acontecer, o mercado é aberto. O Moreirense tem aqui jogadores que são cobiçados, que têm caraterísticas importantes mesmo para outras ligas e é normal que surja essa cobiça. Vamos encarar isso com naturalidade. Enquanto estivermos aqui, fazemos parte, somos Moreirense e vamos ter que ser exigentes e dar tudo em campo.""Ser-me-ia eticamente reprovável estar a falar do que está para trás porque são colegas meus e amigos, não sei o que aconteceu. Não é uma situação positiva, como acabou por se verificar. Obviamente não vou entrar nesses detalhes. Aquilo que espero e que vou tentar é que de facto essa estabilidade exista porque esse é um dos passos fundamentais para o sucesso. Vou fazer o meu trabalho, sou o mais responsável possível, não vou dizer de trabalhar e fazer o possível e imaginário para ganhar. Nós, treinadores, estamos sempre dependentes da bola que entra ou sai. Temos de ter essa pontinha de sorte, ainda que não seja a sorte que decide algo. Acredito que vamos fazer uma época boa, de sucesso, e que no final possamos estar todos aqui a falar disso."