Paulo Alves vence o Prémio de treinador do mês da Liga Sabseg

4 em 4 ? que já são 5 em 5

O Moreirense FC ganhou os encontros que disputou em agosto e já arrancou setembro no mesmo registo. O Homem do Leme? Paulo Alves #LigaPortugalSABSEG #NãoPára #MinhaCidadeMeuClube pic.twitter.com/xng21h6HLB — Liga Portugal (@ligaportugal) September 9, 2022

Paulo Alves, treinador do Moreirense, venceu o prémio Vítor Oliveira – Treinador do Mês da Liga Portugal SABSEG relativo ao mês de agosto, com 44,44% dos votos, anunciou a Liga Portugal.O recém-despromovido à Liga Sabseg venceu os quatro jogos que disputou no mês passado frente a Vilafranquense (1-0), Académico de Viseu (1-3), Torreense (3-0) e B SAD (2-3)Atrás de Paulo Alves ficaram Rui Borges, técnico do Vilafranquense, com 22,22%, e Vítor Martins, do Leixões, com 11,11%.