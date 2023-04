Paulo Alves vence prémio de melhor treinador de março na Liga Sabseg

A Liga Portugal anunciou, esta quinta-feira, que Paulo Alves, do Moreirense, foi eleito o melhor treinador do mês de março na Liga Sabseg, com 29,63% dos votos do restantes tecnicos da competição.Timoneiro da formação que lidera confortavelmente a prova, Paulo Alves conduziu a equipa a um registo 100% vitorioso no período em questão, com três triunfos em três encontros.Nesta eleição, Paulo Alves superou a concorrência de Rui Borges, do Mafra, e de Pedro Moreira, do Torreense, que recolheram 20,74% e 12,59% das preferências, respetivamente.