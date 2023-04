Paulo Alves: «Vitória assentava-nos muito bem. Dominámos praticamente o jogo todo»

Paulo Alves assumiu que os três pontos assentavam "muito bem" à sua equipa no jogo com o FC Porto B, que terminou sem golos (). "A vitória assentava-nos muito bem. Dominámos praticamente o jogo todo. O FC Porto criou perigo numa ou outra transição, mas não me lembro de grandes defesas do Kewin e a nós faltou-nos apenas o golo. Algumas boas intervenções do guarda-redes adversário, algumas situações em que a definição não foi a melhor, mas devíamos ter saído com os três pontos. Não perdemos e continuamos no nosso caminho, num bom jogo da minha equipa. Foi pena o golo não ter surgido, porque penso que o merecíamos. Tentámos por todos os meios levar os três pontos, mas não conseguimos", começou por dizer o técnico dos cónegos, em declarações no final da partida.E prosseguiu: "Tentamos não jogar com a classificação ou com os pontos que temos. Tentamos, isso sim, entrar em todos os jogos com o objetivo de conquistar pontos. Temos noção que se formos fazendo isso, não teremos problemas. Obviamente que os jogadores estão ansiosos, e isso pode ter algum peso em algumas decisões no último terço, mas tentamos ao máximo que isso não interfira."