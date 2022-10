Paulo Alves: «Normalmente estes jogos contra equipas B têm características particulares»

O treinador do Moreirense, Paulo Alves, esteve na sala de imprensa do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas esta sexta-feira para promover a antevisão da partida com o Benfica B, da 11.ª jornada da Liga Portugal 2, que se realiza este sábado, no Seixal, pelas 14 horas."Claro que estamos. Temos noção da dificuldade do jogo. Normalmente, estes jogos contra equipas B são revestidos de características particulares. Temos pela frente jogadores com muita qualidade, irreverente, fortíssimos do pontos de vista técnico e tático. Estamos alertados para a possibilidade de actuarem jogadores que estão a ganhar ritmo na equipa B. Sabendo disso, temos de continuar a ser o que temos sido, uma equipa muito séria, compacta, com o entusiasmo que temos tido para conseguir mais uma vitória.""Normalmente potenciamos e trabalhamos a nossa equipa para ter flexibilidade e os ajustamentos necessários em função dos adversários. Transmitimos aos jogadores o que pode acontecer em relação aos adversários, os jogadores que podem jogar. Queremos continuar a crescer como equipa, com essa boa atitude. Se continuarmos nesse caminho, temos tudo para continuar a ter sucesso, desviando-nos disso estaremos à mercê do adversário. Temos de pensar que temos competência e capacidade para ganhar seja a quem for, desde que tenhamos a abordagem correcta.""Também é uma das partes do discurso que temos tido. Trabalhamos para jogar bem, com a bola no chão, mas às vezes isso não é possível fazer. Temos de ter o lado da alma, do compromisso colectivo, que também dá pontos. A equipa já percebeu isso. Vamos querer sempre jogar bem, a equipa tem características para isso, mas volta e meia temos de ter o outro lado. Com o entusiasmo colectivo e aquilo que os adeptos nos têm dado é possível ganhar jogos dessa forma. Há esse compromisso de todos para que isso seja uma arma boa para nós."