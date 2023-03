Pedro Aparício agarra lugar no onze

Apesar do técnico Paulo Alves já poder contar com Alanzinho, que cumpriu castigo na última jornada, para a receção ao Feirense, Pedro Aparício deve manter o lugar no onze, fruto das boas exibições nas últimas partidas.O médio está a viver uma das melhores fases ao serviço dos cónegos, com golos nos últimos dois jogos, feito que que já tinha conseguido em outubro, quando também marcou em partidas consecutivas. Um desses golos, de resto, foi precisamente contra o Feirense, na visita a Santa Maria da Feira, na 1.ª volta da Liga Sabseg, encontro no qual o português, de 27 anos, fez a estreia a marcar pelo clube.Noutro âmbito, Sori Mané, titular no duplo embate da Guiné-Bissau com a Nigéria no apuramento para a CAN, regressou ontem aos treinos em Moreira de Cónegos, a tempo de entrar na preparação para o encontro com o Feirense.