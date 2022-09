Petkov já está inscrito na Liga: ponta-de-lança às ordens de Paulo Alves para o jogo com o Penafiel

O Moreirense já oficializou a inscrição de Steven Petkov nos serviços da Liga Portugal, pelo que o avançado pode entrar nas opções de Paulo Alves para o encontro com o Penafiel, da 7.ª jornada da Liga 2. O encontro realiza-se no sábado, pelas 14 horas, em Penafiel.O ponta-de-lança búlgaro assinou um contrato válido por uma época e já se encontra a trabalhar com o plantel do clube de Moreira de Cónegos.Petkov era um jogador livre depois de ter representado o Feirense, da Liga 2, na época passada. O avançado marcou 14 golos pelo clube de Santa Maria da Feira e somou ainda mais duas assistências.Alvo do clube de Moreira de Cónegos há várias semanas, Steven Petkov voltou à agenda da SAD depois da lesão de André Luís. Com a paragem do avançado por um período estimado por seis semanas, os responsáveis do clube decidiram avançar para a contratação de mais um jogador para a linha ofensiva.Steven Petkov, de 27 anos, representou o Feirense em duas ocasiões distintas. Na Bulgária, o avançado jogou no Levski Sofia, Botev Plovdiv, Montana, Beroe e Ludogorets.