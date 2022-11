Plantel do Moreirense goza curto período de férias

Paulo Alves concedeu um curto período de férias aos jogadores do Moreirense em função da paragem competitiva que o clube tem pela frente.Ultrapassadas as semanas com maior densidade competitiva, o clube de Moreira de Cónegos apenas volta a entrar em ação no dia 17 de dezembro, quando receber o Benfica, na 3.ª e decisiva jornada da fase de grupos da Taça da Liga. Nesse sentido, o técnico concedeu uma pausa de três dias, pelo que o regresso aos treinos apenas acontecerá na quinta-feira.