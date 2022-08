Platiny oficializado no Moreirense

Confirmando as informações adiantadas por Record esta manhã, o Moreirense oficializou, esta sexta-feira, a contratação de Higor Platiny, experiente avançado de 31 anos, que assinou um contrato válido por uma temporada.Há várias épocas no futebol português, o ponta de lança brasileiro já passou pelo Feirense, Sp. Braga B, Aves, Casa Pia e Chaves e tem no seu no currículo duas subidas à 1ª Liga, a última das quais na época passada, com os flavienses, onde apontou seis golos em 33 jogos.Platiny junta-se a André Luís como opção para o centro do ataque da formação orientada por Paulo Alves.