Processo de renumeração dos sócios no Moreirense concluído

O processo de renumeração do universo dos associados do Moreirense está concluído. A iniciativa levada a cabo pelo clube de Moreira de Cónegos teve como objetivo atualizar o número de sócios com a respetiva filiação regularizada.A partir de agora, os associados devem dirigir-se à secretaria do clube, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, para levantarem os novos cartões.De acordo com as informações reveladas pelo clube, o anterior cartão deixa de estar ativo a partir da presente data, ou seja, já não é válido para o acesso às bancadas do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas.