Rafael Santos e a vitória contra o Leixões: «Traz mais confiança e tranquilidade ao grupo»

Depois de um triunfo complicado no terreno do Leixões, Rafael Santos, central do Moreirense, aplaudiu a exibição da equipa, realçando a importância de colocar um ponto final na série de três jogos sem ganhar."É um resultado muito importante para nossa equipa, num jogo difícil fora da nossa casa. Era importante voltar a vencer e conseguimos fazê-lo, o que traz, sem dúvida, mais confiança e tranquilidade para todo o grupo", disse o defesa brasileiro, em declarações à sua assessoria.Feliz por ter ajudado o Moreirense a somar mais um jogo sem sofrer, Rafael Santos não aceita deslumbramentos, apesar da liderança confortável na tabela. "Sabemos que se não sofrermos golos, ficaremos sempre mais perto de vencer. O grupo deu tudo dentro de campo, lutou e o resultado foi a conquista dos três pontos. É uma vitória que nos mantém na liderança, com vantagem para as outras equipas, mas sabemos que nada está ganho e seguiremos focados na nossa luta e objetivo", concluiu.O Moreirense lidera a Liga Sabseg com 36 pontos, e com 13 pontos de vantagem sobre o E. Amadora, que tem menos um jogo e ocupa o 3.º lugar da tabela, que dá acesso ao playoff de subida.