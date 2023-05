Rafael Santos é o único garantido no eixo da defesa do Moreirense para 2023/24

Com o regresso à Liga Bwin e o título de campeão da Liga Sabseg assegurados, o foco já começa a ser colocado na preparação da próxima temporada. Nesse sentido, salta à vista o panorama atual das opções para o eixo da defesa, já que Rafael Santos é o único defesa-central com contrato válido para 2023/24.Tal comoadiantou, Luís Rocha, em final de contrato, já tem acordo para reforçar o Santa Clara na próxima época. Por sua vez, Hugo Gomes e Lucas Freitas representaram o Moreirense esta época por cedência do Rio Ave e Palmeiras, respetivamente, e vão regressar aos clubes de origem.Assim, a SAD do Moreirense estará forçada a ir ao mercado para operar uma remodelação deste sector do terreno.