Rafael Santos na mira do Moreirense

O Moreirense está interessado na contratação do defesa-central Rafael Santos, contratualmente ligado ao Flamengo. De acordo com as informações publicadas, no Brasil, e confirmadas por, há negociações em curso entre os dois clubes.O Moreirense pretende contar com o jogador em definitivo, num acordo que prevê a partilha dos direitos económicos, à semelhança do que aconteceu no negócio que levou à contratação de Madson, do Corinthians. O defesa deve assinar por duas épocas.Internacional sub-15 pelo Brasil, Rafael Santos fez a formação no Flamengo. Depois de passar pela equipa sub-20, chegou ao plantel principal do clube do Rio de Janeiro pela primeira vez em 2018. Na época 2020/2021 foi emprestado ao APOEL, do Chipre, onde esteve até Maio deste ano. Agora, tudo indica, deve rumar a Moreira de Cónegos.