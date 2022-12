Rafael Santos quer a final four da Allianz Cup: «Sabemos do nosso potencial e estamos confiantes»

Uma das caras novas da defesa do Moreirense para o ataque ao regresso à 1.ª Liga, Rafael Santos foi um dos responsáveis pelo sucesso dos cónegos na receção ao Benfica, que terminou com um empate a uma bola e selou a passagem da formação minhota aos quartos de final da Allianz Cup.Antes do embate com o Arouca para discutir o acesso à final four, o central brasileiro fez um balanço positivo dos primeiros meses no clube. "A equipa está a mostrar a sua força esta época. Conseguimos o apuramento na Taça da Liga num grupo difícil, onde tinha o Benfica, Estrela Amadora e Penafiel. Na 2ª Liga estamos na liderança. Por isso, é um momento especial da equipa e é seguir a trabalhar para alcançar os nossos objetivos", afirmou, em declarações à sua assessoria.Relativamente ao embate com os arouquenses, o objetivo é claro: chegar à final four. "Temos um jogo muito difícil contra o Arouca, mais uma equipa da 1ª Liga, mas sabemos do nosso potencial e estamos confiantes. Vamos chegar preparados para fazer uma grande partida e procurar o apuramento para as meias-finais", concluiu.O Moreirense recebe o Arouca na quinta-feira, pelas 20h15.