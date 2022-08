Reforços dão vitória ao Moreirense sobre o Felgueiras em jogo particular

Os reforços João Camacho e Kodisang foram os autores dos golos do Moreirense na vitória por 2-1 frente ao Felgueiras, esta quarta-feira, num jogo de preparação que teve lugar em Moreira de Cónegos.A formação que vai disputar a Liga 3 abriu o marcador, mas o conjunto comandado por Paulo Alves deu a volta ao resultado com os golos de João Camacho, integrado em pleno apenas no arranque desta semana, e Kodisang, que cumpriu a primeira sessão de trabalho com o plantel.O defesa-central Hugo Gomes, que chega ao Moreirense por empréstimo do Rio Ave, já foi utilizado por Paulo Alves em parte do jogo de preparação. O também defesa-central Rafael Santos continua a ganhar ritmo competitivo, enquanto Madson ainda está entregue ao departamento médico.