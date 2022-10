Relatório e Contas da temporada passada aprovado por maioria

Os associados do Moreirense aprovaram, por maioria, o relatório e contas da temporada passada.De acordo com o relatório apresentado pela Direção de Vítor Magalhães na Assembleia Geral realizada este domingo, no exercício da época 2022/2023 o Moreirense teve um lucro de 1 milhão e 456 mil euros. Um valor que se explica pelas transferências operadas no mercado de inverno, concretamente de Filipe Soares (PAOK) e Abdu Conté (Troyes).Depois de ouvirem as explicações de Vítor Magalhães sobre as contas, mas também sobre as razões que levaram à descida de divisão, os associados do Moreirense aprovaram o relatório por maioria, com o registo de apenas um voto contra, algo pouco comum na história recente do clube.