Ricardo Silva com um jogo de castigo após expulsão frente ao FC Porto B

O guarda-redes Ricardo Silva foi suspenso por um jogo pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.Expulso no decorrer do encontro com o FC Porto B, da 29.ª jornada da Liga Sabseg, Ricardo Silva vai falhar a receção ao Tondela, que se realiza no próximo sábado, pelas 14 horas. Além da suspensão por um jogo, Ricardo Silva terá ainda de pagar uma multa no valor de 536 euros.De acordo com o mapa de castigos, o guarda-redes do Moreirense, que ainda não se estreou em jogos oficiais, foi expulso frente ao FC Porto B por ter usado "linguagem ou gestos ofensivos, injuriosos e ou grosseiros", concretamente por se ter levantado do banco de suplentes e ter gritado, de forma agressiva, direcionado para o árbitro principal, "acorda para a vida c...".