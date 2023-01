Ricardo Silva já tem princípio de acordo com Moreirense mas ainda não foi integrado no plantel

O guarda-redes Ricardo Silva ainda não foi integrado no plantel do Moreirense, apesar de já ter chegado a um princípio de acordo com a SAD liderada por Vítor Magalhães. O atraso, segundo apuramos, prende-se com o facto de ainda não ter sido formalizada a rescisão do contrato de Mateus Pasinato, que pretende deixar Moreira de Cónegos no imediato para se juntar ao plantel do América Mineiro, do Brasil.Ricardo Silva já acertou a saída do Santa Clara, com quem tinha contrato até Junho de 2025, e aguarda agora a inclusão no plantel do Moreirense. Um processo que deve ser acelerado nos próximos dias, uma vez que o mercado de inverno encerra na próxima terça-feira.Ricardo Silva foi a solução encontrada pelo Moreirense para colmatar a vaga que vai surgir depois da saída de Mateus Pasinato. O guarda-redes, de 23 anos, não chegou a cumprir qualquer jogo pelo Santa Clara, onde chegou no verão do ano passado, depois de ter terminado a ligação de 11 anos ao FC Porto.