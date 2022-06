Rosic: «Nunca quis deixar o Moreirense desta forma»

Consumada a descida de divisão do Moreirense, são vários os jogadores que estão de saída do conjunto de Moreira de Cónegos, sendo um deles o capitão Rosic. Em entrevista ao 'Guimarães Digital', o jogador começou por referir que ainda não se conformou com este desfecho."A sensação é muito estranha, porque nunca quis deixar o Moreirense desta forma. Ainda não consigo aceitar que a minha passagem pelo Moreirense acabou de uma forma tão triste", vincou, explicando depois o motivo que o levou a ir falar com os adeptos no final do último jogo: "Insisti em falar com os adeptos porque queria em um momento com eles, queria pedir desculpa pela descida. Por outro lado, também quis agradecer-lhes pela relação que tivemos nos três anos que passei no clube. O Moreirense ficará no meu coração para sempre e nunca poderei aceitar o facto de que como um dos capitães não consegui deixar o clube na Liga. O Moreirense é o meu clube, ficou no fundo do meu coração. Um dia, com certeza, vou voltar ao Moreirense. Até que esse dia seja uma realidade, desejo toda a sorte do mundo ao clube e que volte o mais rapidamente possível onde merece estar, junto dos grandes no futebol português".Assumindo que o plantel se foi habituando ao facto de as mudanças de treinadores ser algo recorrente, o defesa-central revelou ainda aquela que, na sua visão, foi a principal razão para a queda do Moreirense. "Depois das grandes vitórias a equipa entrou no jogo seguinte com facilitismo e não conseguimos dar aquele passo adiante para chegar à reta final do campeonato numa situação mais confortável".Rosic concluiu abordando o despique que teve com Sá Pinto e que o levou a ser afastado da equipa. "É claro que acho que poderia ter sido diferente. Se tudo tivesse acontecido a meio do campeonato, não tinha problema em aceitar uma penalização de um ou dois jogos sem esta na equipa. Mas, no momento da época em que aconteceu, acho que foi uma má decisão. Poderia ter sido multado, mas acho que devia estar em campo porque como o jogador com mais minutos na equipa e como um dos capitães certamente poderia ter ajudado mais em campo do que fora dele", rematou.