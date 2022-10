Rúben Ismael saiu lesionado do jogo com a Juventude Lajense

O médio Rúben Ismael saiu lesionado do encontro com a Juventude Lajense, da 2.ª eliminatória da Taça de Portugal, e deve falhar os próximos jogos do Moreirense.O jovem jogador cumpriu os primeiros minutos da temporada no embate que teve lugar nos Açores, mas acabou por não ser feliz. Rúben Ismael entrou em campo aos 73 minutos para o lugar de Fábio Pacheco, mas acabou por ser substituído por Gonçalo Franco, aos 88 minutos, depois de ter sofrido uma lesão muscular na coxa direita.Rúben Ismael estará entregue ao departamento médico, pelo que não estará disponível para a partida com o Nacional, que se realiza no domingo, pelas 14 horas.