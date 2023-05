Rui Ferreira desejado para render Paulo Alves no Moreirense

Com a subida consumada e o título de campeão da Liga Sabseg assegurada, a direção do Moreirense já começa a preparar o regresso ao convívio com os grandes. Com Paulo Alves de saída no final da época, Record sabe que Rui Ferreira é um dos alvos principais para assumir o comando técnico do clube em 2023/24. O treinador do Feirense está bem cotado em Moreira de Cónegos e encontra-se na linha da frente para render o novo campeão da 2.ª Liga.Ainda assim, Rui Ferreira tem mais um ano de contrato com o Feirense, depois de ter renovado até 2024 em dezembro de 2021, questão que terá de ser ultrapassada com um acordo entre os dois clubes para que seja possível a mudança para o emblema recém-promovido à Liga. Referenciado por outros clubes, concretamente do segundo escalão, o treinador, de 50 anos, acredita que este será o momento certo para efetivar o salto para o principal patamar do futebol nacional.Além de Rui Ferreira, há mais nomes na curta lista de opções do Moreirense para o lugar que continuará a ser ocupado por Paulo Alves até ao final da temporada. Segundo apurou o nosso jornal, Mário Silva, que deixou o Santa Clara em janeiro, é outro dos técnicos bem cotados para ocupar a vaga deixada na liderança da equipa técnica.Por outro lado, a hipótese Álvaro Pacheco já está fora da equação nesta altura. Bastante apreciado em Moreira de Cónegos, onde já trabalhou como adjunto de Miguel Leal, o ex-treinador do Vizela entende que não é o momento certo para treinar o Moreirense, até por ter treinador até bem recentemente um clube vizinho e rival.