Sá Pinto suspenso por 15 dias falha playoff da Liga Bwin

Sá Pinto foi suspenso por 15 dias pelo Conselho de Disciplina da Liga devido a atos ocorridos no jogo entre o Moreirense e o Vizela, na última jornada da Liga Bwin. Desta forma, e caso a decisão não seja passível de recurso, o técnico falhará os dois encontros do playoff referente à Liga Bwin, com o Chaves.O mapa de castigos do Conselho de Disciplina detalha a confrontação de Sá Pinto com os adeptos do Vizela após o fim do encontro. "Percorreu parte do relvado em direção à bancada topo norte, onde se encontravam ainda parte dos adeptos do Vizela, e dirigindo-se a estes, disse de forma audível por parte do Comandante da força da GNR, a expressão "Tomai, toma lá caralho" ao mesmo tempo que executava com os braços dois tipos de gestos. Um com os ambos braços afastados e semi levantados em festejo, bem como outro, com um braço na vertical e outro na horizontal, cruzados em frente ao peito, gesto comummente apelidado de manguito. A execução destes gestos e as palavras proferidas foram vistas pelos adeptos do FC Vizela, como provocatórias tendo-se seguido de forma generalizada, uma onda de injúrias", lê-se no documento, que detalha depois a reação intempestiva dos adeptos do adversário.