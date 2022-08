Sérgio Dutra vai reforçar Moreirense

O Moreirense está prestes a assegurar um reforço para a baliza. Segundo apurou, o clube chegou a acordo com o V. Guimarães para a transferência de Sérgio Dutra, guarda-redes de 20 anos, estando a oficialização do negócio para breve.Nas últimas épocas, o guardião português dividiu-se entre a equipa B e os sub-23 dos vitorianos, embora não tenha sido opção regular em qualquer uma das formações. Fazendo apenas cinco partidas nas últimas duas temporadas, todas nos sub-23.O Moreirense assegura assim um reforço para competir com Kewin pela vaga na baliza dos cónegos, juntando-se a Pasinato nas opções às disposição do técnico Paulo Alves.