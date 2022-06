Sérgio Vieira regressa ao Moreirense

O regresso de Sérgio Vieira ao comando técnico do Moreirense será, em breve, oficializado pela SAD liderada por Vítor Magalhães.As duas partes já chegaram a uma plataforma de entendimento. Depois de uma pausa de um ano, Sérgio Vieira aceitou o convite endereçado pelo clube de Moreira de Cónegos.Depois de ter trabalhado entre 2015 e 2017 no Brasil, Sérgio Vieira regressou a Portugal precisamente em 2017 para orientar o Moreirense. Na altura, substituiu Manuel Machado mas não concluiu a época 2017/2018, uma vez que acabou por ser substituído por Petit. Em 17 jogos no comando técnico dos cónegos, somou cinco triunfos.Seguiram-se as passagens pelo Famalicão e Farense, onde conquistou uma subida à Liga, e uma experiência de poucas semanas no Nacional da Madeira, onde não chegou a iniciar a época 2021/2022.