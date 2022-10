Seriedade para evitar surpresa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O sorteio da Taça de Portugal ditou que o Moreirense, líder invicto da Liga Sabseg, fizesse a estreia na prova frente ao Lajense, formação açoriana que atua nos distritais. Também por isso, o técnico Paulo Alves apelou, na antevisão à partida de hoje, ao sentido de responsabilidade e à seriedade da sua equipa.

“Jogamos contra uma equipa de vários escalões abaixo do nosso, mas temos de respeitar esse adversário. Temos de querer impor o nosso jogo, ser sérios e responsáveis se queremos seguir em frente”, explicou o treinador, alertando para o facto destes jogos esconderem “características difíceis”: “Vamos jogar num sintético, contra uma equipa com jovens que querem aparecer e impor a sua marca, numa oportunidade para se mostrarem. Temos de estar preparados para tudo. Não queremos qualquer tipo de surpresas.”

Embora o encontro de hoje surja após uma paragem competitiva, Paulo Alves admitiu a utilização de jogadores com menos minutos. “Eventualmente faremos algumas mudanças. O plantel tem trabalhado muito bem como um todo. Os jogadores têm tido um comportamento extraordinário, os que jogam e os que não. Há gente com competência e qualidade e alguns deles jogarão neste jogo”, garantiu.

Finalista da Taça em duas ocasiões, enquanto jogador, Paulo Alves admitiu que esta prova lhe é “muito querida”: “Vou perseguir sempre esta Taça até não poder mais.”

Estreia de nova dupla de centrais

Com mudanças em perspetiva no onze, que Paulo Alves tem mantido praticamente inalterado neste início de época, uma delas deverá passar pela estreia de uma nova dupla centrais. Até ao momento, Luis Rocha e Hugo Gomes foram os escolhidos para o eixo da defesa, mas a estreia na Taça deverá proporcionar a primeira aparição dos brasileiros Rafael Santos e Lucas Freitas com a camisola dos cónegos.