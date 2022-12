Os sócios do Moreirense com as quotas em dia terão acesso gratuito às bancadas do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas na recepção ao Benfica, da 3.ª jornada da Fase 1 da Allianz Cup, agendada para sábado, às 19 horas.Apesar de se tratar de um jogo decisivo, a SAD decidiu continuar a adotar a política das últimas partidas e não vai cobrar bilhete aos associados com as quotas em dia, neste caso com a quota do mês de dezembro.Esta terça-feira, serão colocados à venda bilhetes para o público em geral. Os ingressos para a bancada central têm o custo unitário de 15 euros e os que dão acesso à bancada cativa custam 22,5 euros. Os bilhetes para a bancada topo, a 7,5 euros, estão a ser comercializados exclusivamente pelo Benfica.