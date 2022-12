Sócios do Moreirense com entrada gratuita para o embate com o Arouca

Os sócios do Moreirense têm entrada gratuita no jogo com o Arouca, dos quartos-de-final da Allianz Cup, que se realiza esta quarta-feira, pelas 20h15, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas.Além disso, o clube de Moreira de Cónegos decidiu abrir as portas aos jovens até aos 18 anos, mesmo que não sejam sócios, de forma a garantir a presença de mais adeptos nas bancadas.Por seu turno, o Arouca decidiu oferecer um bilhete a cada associado. Os ingressos estão disponíveis nos serviços administrativos do clube.Em Moreira de Cónegos, estão à venda bilhetes a 10 (bancada top) 15 (bancada central) e 20 euros (bancada cativa).