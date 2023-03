TAD rejeita recurso do Moreirense por Hugo Gomes

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) rejeitou o recurso apresentado pelo defesa-central Hugo Gomes, que contestava a suspensão de dois jogos aplicada pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol na sequência de um processo disciplinar que resultou do jogo com o B SAD, na primeira volta da Liga SABSEG.O jogador do Moreirense foi indiciado, na altura, por uma suposta agressão a um jogador do B SAD, no encontro disputado em Agosto. O Conselho de Disciplina deu por provada a agressão e suspendeu o defesa-central do clube de Moreira de Cónegos por duas partidas, pelo que falhou as partidas com o Feirense e o Farense, da primeira volta.No recurso apresentado junto do TAD, Hugo Gomes argumentou que o momento do jogo que levou à instauração do processo disciplinar "foi devidamente percecionado em toda a sua extensão pela equipa de arbitragem", que sancionou os dois jogadores – Jefferson Nascimento foi expulso e o jogador do Moreirense viu amarelo. A defesa do central dos cónegos concluiu ainda que "ao ter julgado e sancionado os atletas naquele momento do jogo, não é possível com novas imagens colocar em causa a autoridade do árbitro".No acórdão agora conhecido, os juízes do Tribunal Arbitral do Desporto defendem que "não se provou que aquele momento do jogo foi percecionado em toda a sua extensão pela equipa de arbitragem, designadamente que o árbitro se tenha apercebido da estalada desferida com a mão esquerda" por Hugo Gomes na cara de Jefferson. "Empurrar o adversário e desferir uma estalada na cara do mesmo adversário foram duas condutas distintas, ocorridas em momentos distintos", acrescentou o TAD, que confirmou o acórdão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.