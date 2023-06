Tiago Aguiar vai integrar equipa técnica do Moreirense

Ainda que não tenha sido oficialmente apresentado, Rui Borges será o treinador do Moreirense no regresso à Liga Bwin, em 2023/24. Contudo, o técnico ainda está a concluir o curso de nível IV, pelo que precisa de um elemento na sua equipa técnica com esse grau de formação. Nesse sentido, a escolha recaiu sobre Tiago Aguiar, sabeTreinador adjunto do P. Ferreira nas últimas duas temporadas, o técnico de 34 anos, também já trabalhou com Ricardo Soares no Chaves, Académica, Aves e Vizela, tendo igualmente desempenhado esta função no Rio Ave, Feirense, Tirsense e AD Oliveirense.