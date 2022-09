V. Guimarães discute relatório e contas de 2021/2022 a 7 de outubro

A discussão e votação do relatório e contas da temporada 2021/2022 do V. Guimarães terá lugar a 7 de outubro, uma sexta-feira, numa assembleia geral agendada para o Pavilhão da Unidade Vimaranense.A ordem de trabalhos conta com quatro pontos. O mais importante prende-se com a apreciação, discussão e votação do relatório e contas da direção referente à época de 2021/2022, assim como o respetivo relatório e parecer do Conselho Fiscal. Os documentos estarão ao dispor dos sócios para consulta, a partir do dia 30 de setembro, durante as horas de expediente nos serviços de contabilidade do clube, situados no Estádio D. Afonso Henriques, assim como no site do clube.Os associados serão também chamados a ratificar a cooptação de José Eduardo Viamonte para o cargo de vice-presidente da direção. Aquele dirigente foi designado pelo presidente da direção, António Miguel Cardoso, em substituição de Diogo Leite Ribeiro.Da ordem de trabalhos consta ainda a leitura e aprovação da ata da Assembleia Geral realizada a 15 de Junho e um período de 30 minutos para discutir outros assuntos de interesse do clube.Agendada para as 20h15 do dia 7 de outubro, a Assembleia Geral é aberta aos sócios efectivos, no pleno gozo dos seus direitos sociais, obrigatoriamente munidos do cartão identificativo de associado e portadores da quota de Setembro de 2022.