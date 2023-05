Vítor Magalhães na festa da subida à Liga: «Somos um clube pequenino, mas procuramos ser competentes»

O presidente do Moreirense, Vítor Magalhães, não faltou à festa da subida à Liga e do título de campeão da Liga Portugal Sabseg."É sempre bom subir. Esta gente merece esta festa. Arrancámos o campeonato em 1.º lugar e agora fomos campeões. Esta gente está de parabéns pelo trabalho fantástico que realizou. É gente de trabalho, com uma dedicação ao clube muito grande, que merece isto tudo. Como costumo dizer, somos um clube pequenino, mas procuramos ser competentes", disse, esta madrugada, em declarações a, no decorrer da festa da subida.E prosseguiu: "Estamos todos de parabéns. É bonito ver esta juventude, os nossos sócios, os nossos simpatizantes, que procuraram estar sempre a apoiar o clube. Moreira de Cónegos vai continuar a mostrar os seus princípios, a saber receber quem nos visita e a ajudar a melhorar o que estiver ao nosso alcance. Queremos ser iguais aos melhores. Podemos não conseguir, mas garanto que tentamos. Não temos nenhum anseio de sermos os maiores, isso não é para nós, é para outros. Vamos continuar a tentar ser iguais aos melhores, podemos não o conseguir, mas vamos tentar", acrescentou.