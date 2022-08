Yokohama Marinos confirma acordo por Yan Matheus

O Yokohama Marinos confirmou, esta terça-feira, o acordo para a contratação do avançado Yan Matheus, que já se encontra no Japão.De acordo com o emblema japonês, Yan Matheus vai assinar contrato a termo definitivo, depois de realizados os exames médicos."Estou muito motivado e feliz por aceitar este novo desafio. Prometo fazer tudo o que estiver ao meu alcance para o ajudar", disse o ex-jogador do Moreirense, citado pelo Yokohama Marinos.