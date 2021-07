Nacional vence primeiro jogo de treino com um hat-trick de Bruno Gomes

O Nacional, equipa despromovida à II Liga, venceu este sábado o seu primeiro jogo de preparação, por 4-0, frente aos juniores do clube, com um hat-trick do reforço brasileiro Bruno Gomes.

Num jogo disputado na manhã deste sábado, no Estádio da Madeira, a equipa orientada por Costinha enfrentou a formação de juniores do clube, vencendo por 4-0. O reforço Bruno Gomes assumiu-se como o maior destaque, faturando por três ocasiões, enquanto o outro tento foi marcado pelo avançado hondurenho Bryan Róchez.

O Nacional regressa ao trabalho na próxima segunda-feira, no Estádio da Madeira, numa semana que antecederá a partida para um estágio, que terá lugar em Penafiel, entre os dias 16 e 21 de julho.

Aí o Nacional terá diversos confrontos de preparação. A 17 de julho estão previstos dois jogos, pela manhã, às 10h tendo como adversário o Sporting de Braga B e pela tarde, às 18h, a Oliveirense.

No dia 20 está agendado um outro confronto, mas sem que o oponente esteja ainda definido.

O estágio encerrará a 21, estando preparado um derradeiro jogo de treino, pelas 10h, frente ao Pevidém, que antecede o regresso à Madeira.