Camacho: «Terminar com uma boa imagem e oferecer a vitória aos adeptos»

O Nacional voltou a falhar a última meta traçada, que visava alcançar o quarto lugar da tabela classificativa da Liga Portugal 2 Sabseg. O desaire caseiro sofrido frente ao Ac. Viseu ditou que os nacionalistas vão ficar na sexta posição, vençam ou percam em Santa Maria da Feira, frente a um Feirense que também vai ser o quarto classificado. O madeirense Camacho admitiu que a partida frente aos viseenses foi muito fraca. "Foi um jogo muito mau da nossa parte. Os adeptos não mereciam esta exibição. Até vínhamos de uma boa série de resultados, mas este jogo foi um desastre. Temos mais um encontro e queremos dar uma outra imagem do que é o Nacional", começou por afirmar o extremo que recordou ainda o momento em que a sua equipa desperdiçou um penálti com os homens de Viseu: "Tínhamos criado boas oportunidades no começo da segunda parte. Se tivéssemos conseguido marcar no primeiro penálti, penso que ainda tínhamos tempo para virar o resultado negativo. Infelizmente não conseguimos e o futebol tem destas coisas".

"Trocava as boas exibições e os golos pela subida do Nacional"

Camacho tem sido pedra importante no onze alvinegro, realizando excelentes exibições. Aos 27 anos e na quinta época consecutiva ao serviço dos nacionalistas, o futebolista foi direto quando falou da temporada em termos pessoais. "Sinto-me muito bem. É verdade que fiz bastantes golos e muitas assistências, mas claro que trocava isso tudo com a obtenção de um lugar que desse a subida de divisão ao Nacional. Mas é claro que estou feliz com o contributo que tenho dado à equipa", disse o pupilo de Rui Borges.

Quanto ao derradeiro encontro da temporada 2021/22, o futebolista que tem contrato com o clube por mais uma época, admite que é importante fechar com uma vitória. "Vai ser um encontro onde as duas equipas quer percam ou ganhem, não mudam de posição na classificação. Queremos dar uma boa imagem aos adeptos e acabar com uma vitória", finalizou.