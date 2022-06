Estágio será em Penafiel

Com o regresso ao trabalho agendado para 4 de julho, com os habituais exames médicos e testes físicos a serem feitos no Estádio da Madeira, o plantel do Nacional irá disputar alguns encontros de preparação no Continente. Os alvinegros irão estagiar em Penafiel de 18 a 23 de julho, estando ainda a ultimar os adversários para os jogos particulares a realizar.

Os pupilos de Filipe Cândido também vão disputar mais alguns desafios de pré-época na Madeira. Entretanto, está em marcha a contratação de um treinador de guarda-redes.